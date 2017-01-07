В Черкасской области отменили ограничения на движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Ограничения на движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в Черкасской области отменено с 14:00 субботы. Об этом сообщает пресс-служба ГАК "Автомобильные дороги Украины", передает УНН.
"Ограничение движения, крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в Черкасской области, которое было введено с 16 часов 6 января 2017, снято с 14 часов 7 января 2017", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 10:00 субботы из-за непогоды ограничения на движение транспорта действовали в шести областях - Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской.