На Черкащині скасували обмеження на рух транспорту

"Обмеження руху, великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту у Черкаській області, яке було введено з 16 години 6 січня 2017 року, знято з 14 години 7 січня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 10:00 суботи через негоду обмеження на рух транспорту діяли у шести областях - Дніпропетровський, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській.