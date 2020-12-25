В Черкасской области утонули двое рыбаков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В селе Хлипновка Черкасской области двое рыбаков утонули во время рыбалки, пока нашли тело только одного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"25 декабря около 11:00 в селе Хлипновка Звенигородского района на реке Гнилой Тикич утонули 2 рыбака. Мужчины 1969 и 1993 года рождения вместе с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами спастись не смогли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели достали из воды тело одного погибшего. Для поисков другого погибшего привлечена Смелянская поисково-спасательная группа коммунальной водолазно-спасательной службы Черкасского областного совета.
Напомним, в Днепропетровской области, в селе Александровка на реке Базавлук, предварительно, во время рыбалки, провалились под лед два человека и утонули.