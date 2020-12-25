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На Черкащині потонули двоє рибалок

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. У селі Хлипнівка на Черкащині двоє рибалок потонули під час риболовлі, наразі знайшли тіло лише одного. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

На Черкащині потонули двоє рибалок

"25 грудня близько 11:00 у селі Хлипнівка Звенигородського району на річці Гнилий Тікич потонули 2 рибалки. Чоловіки 1969 та 1993 років народження разом із 14-річною дівчиною знаходилися на кризі. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню криги дитину, проте самі врятуватися не змогли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники дістали з води тіло одного загиблого. Для пошуків іншого загиблого залучена Смілянська пошуково-рятувальна група комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області, в селі Олександрівка на річці Базавлук, попередньо, під час риболовлі, провалились під кригу двоє людей і потонули.

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