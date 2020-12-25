На Черкащині потонули двоє рибалок

"25 грудня близько 11:00 у селі Хлипнівка Звенигородського району на річці Гнилий Тікич потонули 2 рибалки. Чоловіки 1969 та 1993 років народження разом із 14-річною дівчиною знаходилися на кризі. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню криги дитину, проте самі врятуватися не змогли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники дістали з води тіло одного загиблого. Для пошуків іншого загиблого залучена Смілянська пошуково-рятувальна група комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області, в селі Олександрівка на річці Базавлук, попередньо, під час риболовлі, провалились під кригу двоє людей і потонули.