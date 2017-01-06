На автомагистрали Николаева коммунальщики высыпали 150 тонн соляной смеси
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 января. УНН. На автомагистрали города Николаева в течение сегодняшнего дня было высыпано 150 тонн соляной смеси, чтобы ликвидировать гололед. Об этом УНН сообщили в службе оперативного реагирования "1588".
На дорогах работают 10 снегоуборочных машин КП "ЭЛУ автодорог". Малые трактора продолжают чистить тротуары.
Как заявил начальник городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько, все работники коммунальных служб города переведены на круглосуточный режим работы. В связи с прогнозируемым понижением температуры коммунальщики контролируют работу тепловых, водопроводных сетей.
В центре города снегоуборочные машины расчищают тротуар.
Напомним, 6 января во второй половине дня тяжелой военной техникой перекрыли дороги , ведущие из Николаева в Одессу, Днепропетровск, Херсон и Киев.