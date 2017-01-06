На автомагістралі Миколаєва комунальники висипали 150 тонн соляної суміші
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 січня. УНН. На автомагістралі міста Миколаєва протягом сьогоднішнього дня було висипано 150 тонн соляної суміші, щоб ліквідувати ожеледь. Про це УНН повідомили в службі оперативного реагування “1588”.
На дорогах працюють 10 снігоприбиральних машин КП “ЕЛУ автодоріг”. Малі трактори продовжують чистити тротуари.
Як заявив начальник міського департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько, всі працівники комунальних служб міста переведені на цілодобовий режим роботи. У зв’язку з прогнозованим зниженням температури комунальники контролюють роботу теплових, водопровідних мереж.
У центрі міста снігоприбиральні машини розчищають тротуар.
Нагадаємо, 6 січня у другій половині дня важкою військовою технікою перекрили дороги, що ведуть з Миколаєва в Одесу, Дніпропетровськ, Херсон та Київ.