На автомагістралі Миколаєва комунальники висипали 150 тонн соляної суміші

На дорогах працюють 10 снігоприбиральних машин КП “ЕЛУ автодоріг”. Малі трактори продовжують чистити тротуари.

Як заявив начальник міського департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько, всі працівники комунальних служб міста переведені на цілодобовий режим роботи. У зв’язку з прогнозованим зниженням температури комунальники контролюють роботу теплових, водопровідних мереж.

У центрі міста снігоприбиральні машини розчищають тротуар.

Нагадаємо, 6 січня у другій половині дня важкою військовою технікою перекрили дороги, що ведуть з Миколаєва в Одесу, Дніпропетровськ, Херсон та Київ.