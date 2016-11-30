На админгранице с Крымом пограничники не пропустили более 200 детей с начала года

Основными причинами отказа в пропуске стали отсутствие проездного документа ребенка или паспорта, а также отсутствие нотариально заверенного согласия одного из родителей.

"Напоминаем, что ребенок, не достигший 16-летнего возраста должен иметь проездной документ ребенка или загранпаспорт ребенка", - отметил И.Шевцов.

Также граждане Украины, не достигшие 16-летнего возраста, могут пересекать админграницу с Крымом в сопровождении обоих родителей, если ребенок вписан в загранпаспорт одного из родителей. В случае отсутствия одного из родителей пересечение административной границы ребенком осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей. Пересечение временной границы с Крымом гражданами Украины, не достигшими 16-летнего возраста, в сопровождении лиц, уполномоченных обоими родителями, осуществляется по нотариально заверенному согласию обоих родителей и при наличии проездного документа ребенка или загранпаспорта ребенка.