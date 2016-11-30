На адмінмежі з Кримом прикордонники не пропустили більше 200 дітей з початку року

Основними причинами відмови в пропуску стали відсутність проїзного документа дитини або закордонного паспорта, а також відсутність нотаріально засвідченої згоди одного з батьків.

"Нагадуємо, що дитина, яка не досягла 16 річного віку повинна мати проїзний документ дитини або закордонний паспорт дитини", - зазначив І.Шевцов.

Також громадяни України, які не досягли 16 річного віку, можуть перетинати адмінмежу з Кримом у супроводі обох батьків, якщо дитина вписана у закордонний паспорт одного з батьків. У разі відсутності одного з батьків перетин адміністративної межі дитиною здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Перетин тимчасового кордону з Кримом громадянами України, які не досягли 16 річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків і за наявності проїзного документу дитини або закордонного паспорту дитини.