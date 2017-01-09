На админгранице с Крымом оккупанты создали искусственные очереди
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 9 января. УНН. Оккупанты создают искусственные очереди на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Азово-Черноморского управления ГПСУ Максим Сорока.
Так, вчера, 8 января, вечером, из-за непонятных действий российских оккупационных служб, находящихся напротив контрольного пункта "Чонгар", возникла очередь.
Граждане возвращались с материковой части Украины и вынуждены были несколько часов провести в автомобилях на морозе. Создав искусственно очередь из 60 автомобилей, оккупанты только после этого начали пропускать транспортные средства в Крым.
Напомним, утром 8 января в пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 200 транспортных средств, а на выезд 80 автомобилей.