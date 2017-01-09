На адмінмежі з Кримом окупанти створили штучні черги

Так, вчора, 8 січня, ввечері, через незрозумілі дії російських окупаційних служб, які знаходяться навпроти контрольного пункту "Чонгар", виникла черга.

Громадяни повертались з материкової частини України і змушені були кілька годин провести у автівках на морозі. Створивши штучно чергу із 60 автівок, окупанти тільки після цього почали пропускати транспортні засоби до Криму.

Нагадаємо, зранку 8 січня на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 200 транспортних засобів, а на виїзд 80 автівок.