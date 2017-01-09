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На адмінмежі з Кримом окупанти створили штучні черги

На адмінмежі з Кримом окупанти створили штучні черги

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 9 січня. УНН. Окупанти створюють штучні черги на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Про це кореспонденту УНН повідомив речник Азово-Чорноморського управління ДПСУ Максим Сорока.

Так, вчора, 8 січня, ввечері, через незрозумілі дії російських окупаційних служб, які знаходяться навпроти контрольного пункту "Чонгар", виникла черга.

Громадяни повертались з материкової частини України і змушені були кілька годин провести у автівках на морозі. Створивши штучно чергу із 60 автівок, окупанти тільки після цього почали пропускати транспортні засоби до Криму.

Нагадаємо, зранку 8 січня на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 200 транспортних засобів, а на виїзд 80 автівок.

Українські Національні Новини

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