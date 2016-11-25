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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Н.Назарбаев заявил, что потребности переименовывать столицу Казахстана в его честь нет

Киев • УНН

 • 7090 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в настоящее время "нет необходимости" переименовывать столицу страны Астану в его честь, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Н.Назарбаев заявил, что потребности переименовывать столицу Казахстана в его честь нет

Отмечается, что в опубликованном 25 ноября интервью Н.Назарбаев заявил, что "все знают Астану, это бренд, поэтому нет необходимости менять название столицы".

Напомним, Нурсултан Назарбаев занимает пост президента Казахстана с апреля 1990 года.

Ранее депутат нижней палаты парламента Казахстана Каныш Султанов заявил, что столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан в честь президента. А депутат Загипа Балиева предложила переименовать Астану в город Назарбаев.

Глава Конституционного совета Казахстана Игорь Рогов допустил возможность обсуждения на референдуме еще одной инициативы депутатов: закрепить в преамбуле конституции страны заслуги президента Назарбаева.

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