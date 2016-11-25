Н.Назарбаєв заявив, що потреби перейменовувати столицю Казахстану на його честь немає

Зазначається, що в опублікованому 25 листопада інтерв’ю Н.Назарбаєв заявив, що “всі знають Астану, це бренд, тому немає потреби змінювати назву столиці”.

Нагадаємо, Нурсултан Назарбаєв займає пост президента Казахстану з квітня 1990 року.

Раніше депутат нижньої палати парламенту Казахстану Каниш Султанов заявив, що столиця Казахстану Астана може бути перейменована в Нурсултан в честь президента. А депутат Загіпа Балієва запропонувала перейменувати Астану в місто Назарбаєв.

Голова Конституційної ради Казахстану Ігор Рогов допустив можливість обговорення на референдумі ще однієї ініціативи депутатів: закріпити в преамбулі конституції країни заслуги президента Назарбаєва.