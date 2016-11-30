МИД Украины выясняет информацию о захвате судна у берегов Бенина с украинцами на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о захвате греческого судна у берегов Бенина, на борту которого могли быть украинцы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.
"Сейчас информация выясняется (относительно захвата у берегов Бенина греческого судна, где могли быть украинцы - ред.)", - сказали в пресс-службе.
Напомним, по сообщению официального представителя МИД РФ М.Захаровой, у берегов Бенина вероятно захвачено греческое судно под панамским флагом с 18 россиянами и двумя украинцами.