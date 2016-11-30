МЗС України з’ясовує інформацію про захоплення судна біля берегів Беніну з українцями на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про захоплення грецького судна біля берегів Беніна, на борту якого могли бути українці. Про це повідомили УНН у прес-службі МЗС.
"Наразі інформація з’ясовується (стосовно захоплення біля берегів Беніна грецького судна, де могли бути українці – ред.)", - сказали у прес-службі.
Нагадаємо, за повідомленням офіційного представника МЗС РФ М.Захарової, біля берегів Беніна ймовірно захоплено грецьке судно під панамським прапором з 18 росіянами і двома українцями.