МИД: судно под флагом Украины с грузом табака отбуксировали до Крита
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Судно под флагом Украины, которое обратилось к порту Палеохорас на острове Крит из-за технических проблем, в воскресенье было отбуксировано в порт, и по данным греческой стороны, перевозило табачные изделия, легальность груза устанавливается. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Facebook, передает УНН.
"По информации береговой охраны о.Крит, 27.11.2016 судно (RS-300 № 97), которое шло под флагом Украины, обратилось к порту Палеохорас (о.Крит) по делу о технических проблемах из-за механических повреждений. Силами береговой охраны указанное судно было отбуксировано к указанному порту, где сейчас находится на ремонте", - говорится в сообщении.
Указано, что по прибытии в порт при осмотрн судна, по информации греческой стороны, установлено, что его грузом являются табачные изделия.
"Легальность груза устанавливается", - добавили в департаменте МИД.
"По словам капитана судна, состояние здоровья членов экипажа хорошее - в медицинской помощи не нуждаются. Дело находится на контроле посольства Украины в Греции", - сказано в сообщении.
Ранее российские СМИ сообщали, что украинское судно, потерявшее ход в Средиземном море, задержали из-за груза сигарет.