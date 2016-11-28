МИД: судно под флагом Украины с грузом табака отбуксировали до Крита

"По информации береговой охраны о.Крит, 27.11.2016 судно (RS-300 № 97), которое шло под флагом Украины, обратилось к порту Палеохорас (о.Крит) по делу о технических проблемах из-за механических повреждений. Силами береговой охраны указанное судно было отбуксировано к указанному порту, где сейчас находится на ремонте", - говорится в сообщении.

Указано, что по прибытии в порт при осмотрн судна, по информации греческой стороны, установлено, что его грузом являются табачные изделия.

"Легальность груза устанавливается", - добавили в департаменте МИД.

"По словам капитана судна, состояние здоровья членов экипажа хорошее - в медицинской помощи не нуждаются. Дело находится на контроле посольства Украины в Греции", - сказано в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщали, что украинское судно, потерявшее ход в Средиземном море, задержали из-за груза сигарет.