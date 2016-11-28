МЗС: судно під прапором України з вантажем тютюну відбуксирували до Криту

"За інформацією берегової охорони о.Крит, 27.11.2016 судно (RS-300 № 97), яке йшло під прапором України, звернулося до порту Палеохорас (о.Крит) у справі про технічні проблеми через механічні пошкодження. Силами берегової охорони зазначене судно було відбуксоване до вказаного порту, де наразі перебуває на ремонті", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що після прибуття до порту та огляду судна, за інформацією грецької сторони, встановлено, що його вантажем є тютюнові вироби.

"Легальність вантажу встановлюється", - додали у департаменті МЗС.

"За словами капітана судна, стан здоров’я членів екіпажу є добрий - медичної допомоги не потребують. Справа перебуває на постійному контролі посольства України в Греції", - сказано у повідомленні.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що українське судно, яке втратило хід у Середземному морі, затримали через вантаж сигарет.