МЗС: судно під прапором України з вантажем тютюну відбуксирували до Криту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Судно під прапором України, яке звернулося до порту Палеохорас на острові Крит через технічні проблеми, в неділю було відбуксоване до порту, і за даними грецкої сторони, перевозило тютюнові вироби, легальність вантажу встановлюється. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України у Facebook, передає УНН.
"За інформацією берегової охорони о.Крит, 27.11.2016 судно (RS-300 № 97), яке йшло під прапором України, звернулося до порту Палеохорас (о.Крит) у справі про технічні проблеми через механічні пошкодження. Силами берегової охорони зазначене судно було відбуксоване до вказаного порту, де наразі перебуває на ремонті", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що після прибуття до порту та огляду судна, за інформацією грецької сторони, встановлено, що його вантажем є тютюнові вироби.
"Легальність вантажу встановлюється", - додали у департаменті МЗС.
"За словами капітана судна, стан здоров’я членів екіпажу є добрий - медичної допомоги не потребують. Справа перебуває на постійному контролі посольства України в Греції", - сказано у повідомленні.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що українське судно, яке втратило хід у Середземному морі, затримали через вантаж сигарет.