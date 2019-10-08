МИД РФ отреагировал на заявление главы Минэнерго США о "Северном потоке-2"

"Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта. Напоминаем, что основная задача совместного с европейскими партнерами "Северного потока-2" - диверсификация маршрутов поставок газа, ликвидация транзитных рисков и, тем самым, укрепление энергетической безопасности Европы", - заявили в МИД РФ.

Накануне глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что запуск газопровода "Северный поток-2" увеличит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми.

Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.