МЗС РФ відреагував на заяву голови Міненерго США про "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії у відповідь на заяву голови Міненерго США Ріка Перрі, що російський проект газопроводу "Північний потік-2" є нищівним ударом по Європі, заявило, що будівництво трубопроводу "є чисто комерційним проектом". Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ у Twitter, передає УНН.
"Припиняйте спроби політизації суто комерційного проекту. Нагадуємо, що основне завдання спільного з європейськими партнерами "Північного потоку-2" - диверсіфікація маршрутів поставок газу, ліквідація транзитних ризиків і, тим самим, зміцнення енергетичної безпеки Європи", - заявили у МЗС РФ.
Напередодні голова Міненерго США Рік Перрі заявив, що запуск газопроводу “Північний потік-2” збільшить російський вплив на країни Європи і зробить їх більш уразливими.
Додамо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.