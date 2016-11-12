МИД Польши должно отреагировать на сожжение украинского флага после выходных - М.Желяк
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Официальная реакция Министерства иностранных дел Польши относительно сожжения украинского флага в Варшаве во время Марша независимости должна поступить после выходных. Такое мнение высказал руководитель киевского офиса польского Фонда международной солидарности Маркиян Желяк в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Одновременно с флагом Украины сожгли также флаг движения ЛГБТ в цветах радуги. Также сожгли логотип Facebook, который в последние дни заблокировал несколько профилей польских националистических организаций", - сказал он.
По его словам, официальная реакция относительно инцидента должна поступить от власти Польши.
"Я убежден, что официальная реакция будет после выходных... В польском УК есть статья, где публичное пренебрежение к государственной символике другого государства наказывается хоть штрафом, хоть заключением. Я убежден, что будет реакция МИД Польши", - добавил М.Желяк.
Ранее в посольстве Украины в Польше осудили сожжение государственного флага Украины на Марше независимости в Варшаве.