МЗС Польщі має відреагувати на спалення українського прапору після вихідних - М.Желяк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Офіційна реакція Міністерства закордонних справ Польщі щодо спалення українського прапору у Варшаві мід час Маршу незалежності має надійти після вихідних. Таку думку висловив керівник київського офісу польського Фонду міжнародної солідарності Маркіян Желяк в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Одночасно з прапором України спалили також прапор руху ЛГБТ у кольорах веселки. Також спалили логотип Facebook, який останніми днями заблокував кільканадцять профілів польських націоналістичних організацій", - сказав він.
З його слів, офіційна реакція щодо інциденту має надійти від влади Польщі.
"Я переконаний, що офіційна реакція буде після вихідних... У польському КК є стаття, де публічна зневага до державної символіки іншої держави карається чи то штрафом, чи то ув'язненням. Я переконаний, що буде реакція МЗС Польщі", - додав М.Желяк.
Раніше у посольстві України в Польщі засудили спалення державного прапора України на Марші незалежності у Варшаві.