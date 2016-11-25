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Музее в Славянске и Лисичанске превратят в культурные центры

Киев • УНН

 • 7094 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Новый проект стартовал "Музей открыт на ремонт". Он будет проходить в Донецкой и Луганской областях, а именно - в Славянском и Лисичанском краеведческих музеях, которые планируют превратить в современные культурные центры, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Музее в Славянске и Лисичанске превратят в культурные центры

"Это исследовательский проект, который продлится четыре месяца. Наша цель - усилить деятельность краеведческих музеев Славянска и Лисичанска и реорганизовать их работу. "Музей открыт на ремонт" включает образовательную, коммуникационную, художественную и техническую составляющие. Сюда входят воркшопы для музейщиков, где речь пойдет о современных методах работы, и сотрудничество с пиарщиками. Также к проекту присоединятся художники и кураторы, которые сформируют финальную выставку на базе музейных фондов ", - рассказала координатор проекта Ольга Гончар.

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В проекте примут участие специалисты и работники музеев из разных регионов Украины, которые будут разрабатывать стратегии для Славянского и Лисичанского музеев на основе зарубежного опыта.

Кроме того, проект предусматривает обеспечение музея в Славянске новейшим материальным оборудованием и создание открытой музейной лаборатории, где смогут поработать все желающие, даже посетители.

"Мы хотим понять, возможно ли таким комплексом работ реорганизовать музеи, и какие меры необходимо принимать, чтобы это стало возможно", - добавила О. Гончар.

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