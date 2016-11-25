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Музеї у Слов’янському й Лисичанському перетворять на культурні центри

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Новий проект стартував “Музей відкрито на ремонт”. Він проходитиме на Донеччині та Луганщині, а саме — у Слов’янському й Лисичанському краєзнавчих музеях, які планують перетворити на сучасні культурні центри, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

Музеї у Слов’янському й Лисичанському перетворять на культурні центри

“Це дослідницький проект, який триватиме чотири місяці. Наша мета — підсилити діяльність краєзнавчих музеїв Слов’янська і Лисичанська та реорганізувати їхню роботу. Музей відкрито на ремонт” включає освітню, комунікаційну, мистецьку і технічну складові. Сюди входять воркшопи для музейників, де мова йтиме про сучасні методи роботи, і співпраця з піарниками. Також до проекту долучаться митці й куратори, які сформують фінальну виставку на базі музейних фондів,“ — розповіла координаторка проекту Ольга Гончар.

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У проекті візьмуть участь фахівці та працівники музеїв з різних регіонів України, які розроблятимуть стратегії для Слов’янського й Лисичанського музеїв на основі зарубіжного досвіду.

Крім того, проект передбачає забезпечення музею у Слов’янську новітнім матеріальним обладнанням і створення відкритої музейної лабораторії, де зможуть попрацювати всі охочі, навіть відвідувачі.

“Ми хочемо зрозуміти, чи можливо таким комплексом робіт реорганізувати музеї, і яких заходів необхідно вживати, щоб це стало можливо,” — додала О.Гончар.

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