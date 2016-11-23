Музей десятилетней культуры Луганска появится в сети

"Посетители музея смогут "побывать" на выставках и акциях, в арт-кафе и музеях, познакомиться с теми, кто формировал культурную жизнь города в последнее десятилетие накануне войны", - отмечают организаторы.

Искать материалы для Luhansk's Art & Facts команда проекта начала около полугода назад. Их собирали в местной прессе, а также на основе рассказов луганчан - участников и свидетелей культурных процессов в городе.

"Работая над проектом, мы выяснили, что Оранжевая революция для многих луганчан была толчком и своего рода школой общественного активизма. Со временем в городе стали возникать независимые инициативы, которые утверждались на своих позициях, активно сотрудничая с другими организациями и музеями. Однако в 2013 году культурное развитие Луганска был сломан. Хотя, конечно, некоторые люди, которые там остались, продолжают развивать культуру и сейчас ", - рассказала одна из кураторов музея Светлана Ославская.

Музей Luhansk's Art & Facts был создан в рамках проекта "Сохранение культурного наследия Донбасса", который поддерживает Goethe-Institut в Украине. В будущем экспозицию музея планируют расширять.