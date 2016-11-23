Музей десятилітньої культури Луганська з'явиться в мережі

“Відвідувачі музею зможуть „побувати“ на виставках і мистецьких акціях, в арт-кафе та музеях, познайомитися з тими, хто формував культурне життя міста в останнє десятиліття напередодні війни,” — зазначають організатори.

Шукати матеріали для Luhansk’s Art & Facts команда проекту розпочала близько півроку тому. Їх збирали в місцевій пресі, а також на основі розповідей луганчан — учасників і свідків культурних процесів у місті.

“Працюючи над проектом, ми з’ясували, що Помаранчева революція для багатьох луганчан була поштовхом і свого роду школою громадського активізму. З часом у місті почали виникати незалежні ініціативи, які затверджувались на своїх позиціях, активно співпрацюючи з іншими організаціями та музеями. Однак у 2013 році культурний розвиток Луганська був зламаний. Хоча, звісно, деякі люди, котрі там залишились, продовжують розвивати культуру і зараз,” — розповіла одна з кураторів музею Світлана Ославська.

Музей Luhansk’s Art & Facts був створений в рамках проекту “Збереження культурної спадщини Донбасу”, який підтримує Goethe-Institut в Україні. В майбутньому експозицію музею планують розширювати.