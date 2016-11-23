Музей десятилітньої культури Луганська з'явиться в мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У четвер в київському Будинку вільних людей відбудеться презентація віртуального музею Luhansk’s Art & Facts, до якого увійде кілька сотень артефактів культурного життя й соціального активізму в місті Луганськ. Він охопить період 10 років — від Помаранчевої революції 2004-го до Революції Гідності 2013-го, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Відвідувачі музею зможуть „побувати“ на виставках і мистецьких акціях, в арт-кафе та музеях, познайомитися з тими, хто формував культурне життя міста в останнє десятиліття напередодні війни,” — зазначають організатори.
Шукати матеріали для Luhansk’s Art & Facts команда проекту розпочала близько півроку тому. Їх збирали в місцевій пресі, а також на основі розповідей луганчан — учасників і свідків культурних процесів у місті.
“Працюючи над проектом, ми з’ясували, що Помаранчева революція для багатьох луганчан була поштовхом і свого роду школою громадського активізму. З часом у місті почали виникати незалежні ініціативи, які затверджувались на своїх позиціях, активно співпрацюючи з іншими організаціями та музеями. Однак у 2013 році культурний розвиток Луганська був зламаний. Хоча, звісно, деякі люди, котрі там залишились, продовжують розвивати культуру і зараз,” — розповіла одна з кураторів музею Світлана Ославська.
Музей Luhansk’s Art & Facts був створений в рамках проекту “Збереження культурної спадщини Донбасу”, який підтримує Goethe-Institut в Україні. В майбутньому експозицію музею планують розширювати.