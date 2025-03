Моуринью стал волонтером во время пандемии коронавируса

Португальский двукратный триумфатор Лиги чемпионов принял участие в благотворительной организации "Age UK" специализацией которой является помощь пожилым людям.

В Twitter "ESPN" появилось видео в котором коуч с маской на лице, а также защитными перчатками составляет различные продукты первой необходимости в пакеты перед тем, как отнести их к людям, которые в этом нуждается.

Добавим, что в Великобритании зафиксировано примерно шесть тысяч случаев заболевания COVID-19.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act



