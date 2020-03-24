Моуринью стал волонтером во время пандемии коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100666 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103925 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105949 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104918 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113602 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100916 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105358 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131581 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130454 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

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5 марта, 14:51 • 101559 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 106201 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111600 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109789 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 109255 просмотра
Актуальное
Моуринью стал волонтером во время пандемии коронавируса

Моуринью стал волонтером во время пандемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 18282 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Титулованный наставник лондонского “Тоттенхэма” Жозе Моуринью принял участие в борьбе с коронавирусом, став волонтером, сообщает УНН со ссылкой на “ESPN”.

Португальский двукратный триумфатор Лиги чемпионов принял участие в благотворительной организации "Age UK" специализацией которой является помощь пожилым людям.

В Twitter "ESPN" появилось видео в котором коуч с маской на лице, а также защитными перчатками составляет различные продукты первой необходимости в пакеты перед тем, как отнести их к людям, которые в этом нуждается.

Добавим, что в Великобритании зафиксировано примерно шесть тысяч случаев заболевания COVID-19.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act 

(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ

— ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020

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