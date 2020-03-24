Моуринью стал волонтером во время пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Титулованный наставник лондонского “Тоттенхэма” Жозе Моуринью принял участие в борьбе с коронавирусом, став волонтером, сообщает УНН со ссылкой на “ESPN”.
Португальский двукратный триумфатор Лиги чемпионов принял участие в благотворительной организации "Age UK" специализацией которой является помощь пожилым людям.
В Twitter "ESPN" появилось видео в котором коуч с маской на лице, а также защитными перчатками составляет различные продукты первой необходимости в пакеты перед тем, как отнести их к людям, которые в этом нуждается.
Добавим, что в Великобритании зафиксировано примерно шесть тысяч случаев заболевания COVID-19.
Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act
(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ