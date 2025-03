Моурінью став волонтером під час пандемії коронавірусу

Португальський двократний тріумфатор Ліги чемпіонів прийняв участь у благодійній організації “Age UK” спеціалізацією якої є допомога літнім людям.

У Twitter “ESPN” з’явилося відео в якому коуч із маскою на обличчі, а також захисними рукавичками складає різноманітні продукти першої необхідності до пакетів перед тим, як віднести їх до людей, які цього потребує.

Додамо, що у Великій Британії зафіксовано приблизно шість тисяч випадків захворювання COVID-19.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act



