Моурінью став волонтером під час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Титулований наставник лондонського "Тоттенхема" Жозе Моурінью прийняв участь у боротьбі з коронавірусом, ставши волонтером, повідомляє УНН з посиланням на "ESPN".
Португальський двократний тріумфатор Ліги чемпіонів прийняв участь у благодійній організації “Age UK” спеціалізацією якої є допомога літнім людям.
У Twitter “ESPN” з’явилося відео в якому коуч із маскою на обличчі, а також захисними рукавичками складає різноманітні продукти першої необхідності до пакетів перед тим, як віднести їх до людей, які цього потребує.
Додамо, що у Великій Британії зафіксовано приблизно шість тисяч випадків захворювання COVID-19.
Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act
(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ