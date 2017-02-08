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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Московский суд 14 февраля рассмотрит апелляцию на решение о продлении ареста Р.Сущенко

Киев • УНН

 • 10646 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Московский городской суд 14 февраля проверит законность продления ареста украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского районного суда Екатерина Краснова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Московский суд 14 февраля рассмотрит апелляцию на решение о продлении ареста Р.Сущенко

"Апелляционная жалоба на решение суда о продлении Сущенко срока содержания под стражей назначена на 14 февраля в Мосгорсуде", - отметила Е.Краснова.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Как сообщал УНН, адвокат подал жалобу на продление ареста Р.Сущенка до 30 апреля.

Украинские Национальные Новости

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