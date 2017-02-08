Московский суд 14 февраля рассмотрит апелляцию на решение о продлении ареста Р.Сущенко

"Апелляционная жалоба на решение суда о продлении Сущенко срока содержания под стражей назначена на 14 февраля в Мосгорсуде", - отметила Е.Краснова.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Как сообщал УНН, адвокат подал жалобу на продление ареста Р.Сущенка до 30 апреля.