Московский суд 14 февраля рассмотрит апелляцию на решение о продлении ареста Р.Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Московский городской суд 14 февраля проверит законность продления ареста украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского районного суда Екатерина Краснова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Апелляционная жалоба на решение суда о продлении Сущенко срока содержания под стражей назначена на 14 февраля в Мосгорсуде", - отметила Е.Краснова.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
Как сообщал УНН, адвокат подал жалобу на продление ареста Р.Сущенка до 30 апреля.