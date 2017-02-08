Московський суд 14 лютого розгляне апеляцію на рішення про продовження арешту Р.Сущенка

"Апеляційна скарга на рішення суду про продовження Сущенку терміну утримання під вартою призначена на 14 лютого в Мосміськсуді", - зазначила К.Краснова.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

Як повідомляв УНН, адвокат подав скаргу щодо продовження арешту Р.Сущенка до 30 квітня.