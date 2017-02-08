Московський суд 14 лютого розгляне апеляцію на рішення про продовження арешту Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Московський міський суд 14 лютого перевірить законність продовження арешту українському журналісту Роману Сущенко, якого звинувачують у шпигунстві. Про це повідомила прес-секретар Лефортовський районного суду Катерина Краснова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Апеляційна скарга на рішення суду про продовження Сущенку терміну утримання під вартою призначена на 14 лютого в Мосміськсуді", - зазначила К.Краснова.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
Як повідомляв УНН, адвокат подав скаргу щодо продовження арешту Р.Сущенка до 30 квітня.