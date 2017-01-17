Молдова может отменить соглашение с ЕС ради союза с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Молдова может аннулировать заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС для принятия "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским экономическим сообществом. Об этом во время визита в Москву заявил президент республики Игорь Додон, передает УНН со ссылкой на ВВС.
И.Додон рассказал, что в ближайшие недели начнет консультации о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС (в союз входят пять республик бывшего СССР - Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан - ред.), что не противоречит другим соглашениям.
"Следующий шаг - это дорожная карта сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, нужно будет пересматривать некоторые положения соглашения об ассоциации с ЕС, или этот документ, который был подписан в 2014 году, аннулировать", - сказал он.
По словам молдавского лидера, соглашение с Евросоюзом не дало Молдове никаких плюсов.
К тому же, как он заметил, страна потеряла российский рынок, и объемы экспорта в Европейский союз тоже упали.
И.Додон также попросил президента России Владимира Путина "рассмотреть возможность того, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии и в ЕврАзЭС".
Как сообщал УНН, в течение 16-18 января по приглашению В.Путина Москву с визитом посетит президент Молдовы И.Додон.