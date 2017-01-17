Молдова может отменить соглашение с ЕС ради союза с Россией

КИЕВ. 17 января. УНН. Молдова может аннулировать заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС для принятия "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским экономическим сообществом. Об этом во время визита в Москву заявил президент республики Игорь Додон, передает УНН со ссылкой на ВВС.