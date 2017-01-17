Молдова може скасувати угоду з ЄС заради союзу з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Молдова може анулювати укладену в 2014 році угоду про асоціацію з ЄС для ухвалення “дорожньої карти” співпраці з Євразійським економічним співтовариством. Про це під час візиту в Москву заявив президент республіки Ігор Додон, передає УНН з посиланням на ВВС.
І.Додон розповів, що в найближчі тижні почне консультації щодо підписання рамкового меморандуму про співпрацю з ЄврАзЕС (у союз входять п’ять республік колишнього СРСР — Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан — ред.), що не суперечить іншим угодам.
“Наступний крок — це дорожня карта співпраці з Євразійським економічним союзом, потрібно буде переглядати деякі положення угоди про асоціацію з ЄС, або цей документ, який був підписаний у 2014 році, анулювати”, — сказав він.
За словами молдовського лідера, угода з Євросоюзом не дала Молдові жодних плюсів.
До того ж, як він зауважив, країна втратила російський ринок, і обсяги експорту в Європейський союз теж впали.
І.Додон також попросив президента Росії Володимира Путіна “розглянути можливість того, щоб Молдова стала спостерігачем в Євразійську економічну комісію і в ЄврАзЕС”.
Як повідомляв УНН, протягом 16-18 січня на запрошення В.Путіна Москву з візитом відвідає президент Молдови І.Додон.