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МККК: большинство удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения в удовлетворительном состоянии

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Состояние здоровья большинства удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения является удовлетворительным. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Международного комитета Красного креста Миладин Богетич.

МККК: большинство удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения в удовлетворительном состоянии

"Международный комитет Красного креста участвовал в процессе освобождения и передачи заложников", - подтвердил представитель.

По его словам, Международный комитет Красного креста, как нейтральный посредник, предложил свою помощь в процессе освобождения и перевозки.

"В результате МККК обеспечил перевозки задержанных, их транспортировку от линии соприкосновения. Также мы проводили встречи с задержанными, для того, чтобы выяснить их состояние и добровольное желание быть передаными другой стороне. Мы сегодня проводили такие встречи с заложниками из Донецка, которые подтвердили нам их желание перейти линию соприкосновения и вернуться на украинскую сторону. Могу вам сказать, что весь процесс прошел мирно, без инцидентов", - сказал Богетич.

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По его словам, представители МККК принимали участие в процессе обмена с обеих сторон линии соприкосновения.

Он также отметил, что большая часть задержанных находилась в удовлетворительном состоянии.

"Мои коллеги, которые говорили с задержанными (на неподконтрольной правительству территории - ред.), они не являются врачами, но, по их мнению, те находятся в достаточно хорошем состоянии. Я также могу подтвердить, что с украинской стороны, подконтрольной правительству стороны, почти все задержанные были в хорошем состоянии, состояние их здоровья было удовлетворительным. Мы это подтвердили, потому что с украинской стороны линии соприкосновения был наш врач, которой мог посетить и пообщаться с задержанными. Я бы сказал, что у большего числа задержанных не было проблем со здоровьем", - отметил спикер.

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Он также отметил, что всего в процессе обмена участвовало 13 представителей Международного комитета Красного креста.

"Сегодня на подконтрольной Украине территории в процессе принимало участие восемь сотрудников МККК, на неподконтрольной территории - 5 представителей", - сообщил он.

Напомним, на Донбассе в два этапа состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ДНР" и "ЛНР".

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