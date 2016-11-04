Межрегиональную группировку торговцев наркотиками ликвидировали в Житомирской области

Выяснилось, что организаторами банды оказались супруги цыганского происхождения (оба уже отсидели за организацию наркоторговли - 12 и 8,5 лет соответственно) и их сын. Также в "крышевании" наркоторговли в регионе был причастен криминальный "авторитет" - "смотрящий за Бердичевом" и двое членов его банды. Распространением наркотиков в исправительных учреждениях региона "рулил" их сообщник, который сейчас отбывает наказание в одной из тюрем Бердичева.

Злоумышленники продавали оптовые партии метадона и концентрированного опия - так называемого "варенья" или "мелассу". Опий разводили до консистенции "ширки", которая вместе с метадоном уже поступала к разветвленной сети мелкооптовых реализаторов для продажи на территории Житомирской области, в том числе и в учреждения исполнения наказаний.

Организаторы группировки наладили так называемую "бесконтактную" схему сбыта наркотиков с четким распределением функций и соблюдением строгой конспирации и мер безопасности: за каждый этап отвечали отдельные люди, деньги перечислялись на "левые" банковские карточки, местонахождение партий наркотика сообщалось покупателям после подтверждения об оплате.

По данным СБУ, канал работал по довольно интенсивному графику - партии наркотика поступали в регион фактически через день. Ежедневный доход наркоторговцев достигал 50 - 80 тыс. гривен.

Вечером 3 ноября текущего года правоохранители задержали в центре Бердичева четырех членов группировки в рамках открытого уголовного производства по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

При проведении одновременно восемнадцати санкционированных обысков помещений, которые использовались злоумышленниками в Бердичеве и Виннице, а также в учреждениях исполнения наказаний, правоохранители изъяли очередную партию наркотика - 560 мл готового к употреблению опия стоимостью 60 тыс. грн, наличные, банковские карты, а также травматическое оружие.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех членов группировки. Четверо задержанных находятся под стражей.

Проверяется информация о возможной причастности правоохранителей и сотрудников Государственной пенитенциарной службы к "крышеванию" банды.