Межрегиональную группировку торговцев наркотиками ликвидировали в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Житомирской области Служба безопасности Украины ликвидировала межрегиональную организованную преступную группировку, которая занималась оптовой торговлей особо опасными наркотиками опийной группы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Выяснилось, что организаторами банды оказались супруги цыганского происхождения (оба уже отсидели за организацию наркоторговли - 12 и 8,5 лет соответственно) и их сын. Также в "крышевании" наркоторговли в регионе был причастен криминальный "авторитет" - "смотрящий за Бердичевом" и двое членов его банды. Распространением наркотиков в исправительных учреждениях региона "рулил" их сообщник, который сейчас отбывает наказание в одной из тюрем Бердичева.
Злоумышленники продавали оптовые партии метадона и концентрированного опия - так называемого "варенья" или "мелассу". Опий разводили до консистенции "ширки", которая вместе с метадоном уже поступала к разветвленной сети мелкооптовых реализаторов для продажи на территории Житомирской области, в том числе и в учреждения исполнения наказаний.
Организаторы группировки наладили так называемую "бесконтактную" схему сбыта наркотиков с четким распределением функций и соблюдением строгой конспирации и мер безопасности: за каждый этап отвечали отдельные люди, деньги перечислялись на "левые" банковские карточки, местонахождение партий наркотика сообщалось покупателям после подтверждения об оплате.
По данным СБУ, канал работал по довольно интенсивному графику - партии наркотика поступали в регион фактически через день. Ежедневный доход наркоторговцев достигал 50 - 80 тыс. гривен.
Вечером 3 ноября текущего года правоохранители задержали в центре Бердичева четырех членов группировки в рамках открытого уголовного производства по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
При проведении одновременно восемнадцати санкционированных обысков помещений, которые использовались злоумышленниками в Бердичеве и Виннице, а также в учреждениях исполнения наказаний, правоохранители изъяли очередную партию наркотика - 560 мл готового к употреблению опия стоимостью 60 тыс. грн, наличные, банковские карты, а также травматическое оружие.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех членов группировки. Четверо задержанных находятся под стражей.
Проверяется информация о возможной причастности правоохранителей и сотрудников Государственной пенитенциарной службы к "крышеванию" банды.