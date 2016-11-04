Міжрегіональне угрупування торгівців наркотиками ліквідували на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Житомирщині Служба безпеки України ліквідувала міжрегіональне організоване злочинне угрупування, що займалося оптовою торгівлею особливо небезпечними наркотиками опійної групи. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
З'ясувалося, що організаторами банди виявилося подружжя ромського походження (обидва вже відсиділи за організацію наркоторгівлі — 12 та 8,5 років відповідно) та їхній син. Також до “кришування” наркоторгівлі в регіоні був причетний кримінальний “авторитет” — “смотрящий за Бердичевом” та двоє членів його банди. Розповсюдженням наркотиків у виправних установах регіону “рулив” їхній спільник, який нині відбуває покарання в одній із тюрем Бердичева.
Зловмисники продавали оптові партії метадону і концентрованого опію — так званого “варення” чи “мелясу”. Опій розводили до консистенції “ширки”, яка разом із метадоном вже надходила до розгалуженої мережі дрібнооптових реалізаторів для продажу на території Житомирщини, у тому числі й до установ виконання покарань.
Організатори угруповання налагодили так звану “безконтактну” схему збуту наркотиків із чітким розподілом функцій і дотриманням суворої конспірації та заходів безпеки: за кожен етап відповідали окремі люди, гроші перераховувалися на “ліві” банківські картки, місцезнаходження партій наркотику повідомлялося покупцям після підтвердження про оплату.
За даними СБУ, канал працював за досить інтенсивним графіком — партії наркотику надходили до регіону фактично через день. Щоденний дохід наркоторгівців сягав 50 — 80 тисяч гривень.
Увечері 3 листопада поточного року правоохоронці затримали у центрі Бердичева чотирьох членів угруповання в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.
Під час проведення одночасно вісімнадцяти санкціонованих обшуків приміщень, які використовувались зловмисниками у Бердичеві та Вінниці, а також в установах виконання покарань, правоохоронці вилучили чергову партію наркотику — 560 мл готового до вжитку опію вартістю 60 тис. грн, готівку, банківські картки, а також травматичну зброю.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх членів угруповання. Четверо затриманих перебувають під вартою.
Перевіряється інформація про можливу причетність правоохоронців та співробітників Державної пенітенціарної служби до “кришування” банди.