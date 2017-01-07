Митрополит Антоний пожелал украинцам на Рождество мира и любви
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Праздник Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа - это праздник особой любви и теплоты. Все молитвы сегодня, как и в предыдущем году, будут направлены на то, чтобы Господь послал долгожданный мир на украинскую землю. Об этом во время брифинга сообщил управляющий делами УПЦ МП, митрополит Антоний Паканич, передает корреспондент УНН.
"Этот праздник особой доброты любви и теплоты и надо помнить, что Бог приходит в наше сердце, когда мы наше сердце открываем. Это семейный праздник, когда все желают друг другу добра, согласия. Прежде всего, все наши молитвы, как и в предыдущем году, это будут молитвы за мир в Украине. Мы очень просим Бога младенца - Христоса Спасителя, чтобы он послал в нашу страну, нашу землю долгожданный мир. И чтобы люди вразумили друг друга. Нам не хватает терпения, любви и доброты к друг другу. Мы надеемся, что Господь услышит нас сегодня и пошлет на нашу землю долгожданный мир", - сказал он.
Напомним, 7 января христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.