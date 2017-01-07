Митрополит Антоній побажав українцям на Різдво миру і любові
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Свято Різдва по плоті Господа, Бога і Спасителя Ісуса Христа – це свято особливої любові і теплоти. Усі молитви сьогодні, як і в попередньому році, будуть спрямовані на те, аби Господь послав довгоочікуваний мир на українську землю. Про це під час брифінгу повідомив керуючий справами УПЦ МП, митрополит Антоній Паканич, передає кореспондент УНН.
"Це свято особливої доброти любові і теплоти і треба пам'ятати, що Бог приходить в наше серце тоді, коли ми наше серце відкриваємо. Це родинне свято, коли усі бажають один одному добра, злагоди. Насамперед, усі наші молитви, як і в попередньому році, це будуть молитви за мир в Україні. Ми дуже просимо Бога-немовля – Христоса Спасителя, щоб він послав в нашу країну, на нашу землю довгоочікуваний мир. І щоб люди порозуміли один одного. Нам не вистачає терпіння, любові і доброти до один одного. Ми сподіваємося, що Господь почує нас сьогодні і пошле на нашу землю довгоочікуваний мир", - сказав він.
Нагадаємо, 7 січня християни східного обряду відзначають Різдво Христове.