Митрополит Антоній побажав українцям на Різдво миру і любові

"Це свято особливої доброти любові і теплоти і треба пам'ятати, що Бог приходить в наше серце тоді, коли ми наше серце відкриваємо. Це родинне свято, коли усі бажають один одному добра, злагоди. Насамперед, усі наші молитви, як і в попередньому році, це будуть молитви за мир в Україні. Ми дуже просимо Бога-немовля – Христоса Спасителя, щоб він послав в нашу країну, на нашу землю довгоочікуваний мир. І щоб люди порозуміли один одного. Нам не вистачає терпіння, любові і доброти до один одного. Ми сподіваємося, що Господь почує нас сьогодні і пошле на нашу землю довгоочікуваний мир", - сказав він.

Нагадаємо, 7 січня християни східного обряду відзначають Різдво Христове.