Местные бюджеты в 2016 году увеличились на 44 млрд грн - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Благодаря проведенной реформе децентрализации местные бюджеты страны в 2016 году увеличились на 44 млрд грн по сравнению с прошлым 2015 годом. Ежегодно отмечается рост каждого местного бюджета более чем на 50%. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.
"Благодаря проведенной реформе децентрализации местные бюджеты выросли на 44 млрд гривен, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Дважды повышены социальные стандарты, которые выросли на 16,1 процента", - сказал он.
Также, по словам В.Гройсмана, Украина выполнила все обязательства перед Европейским Союзом относительно безвизового режима.
"Также Украина выполнила все обязательства перед Европейским Союзом относительно безвизового режима. Верю в то, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет полноценно ратифицировано, что даст дополнительный импульс для углубления европейской интеграции и эффективной реализации внутренних преобразований", - сказал он.