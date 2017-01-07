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Місцеві бюджети у 2016 році збільшилися на 44 млрд грн - В.Гройсман

Місцеві бюджети у 2016 році збільшилися на 44 млрд грн - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 9763 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Завдяки проведеній реформі децентралізації місцеві бюджети країни у 2016 році збільшилися на 44 млрд грн порівняно з минулим 2015 роком. Кожного року відбувається зростання кожного місцевого бюджету більше ніж на 50%. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба уряду, передає УНН.

"Завдяки проведеній реформі децентралізації місцеві бюджети зросли на 44 млрд гривень, що на 50 відсотків більше, ніж минулого року. Двічі підвищено соціальні стандарти, які зросли на 16,1 відсотка", - сказав він.

Також, за словами В.Гройсмана, Україна виконала всі зобов’язання перед Європейським Союзом щодо безвізового режиму.

"Також Україна виконала всі зобов’язання перед Європейським Союзом щодо безвізового режиму. Вірю в те, що Угода про асоціацію з ЄС буде повноцінно ратифікована, що дасть додатковий імпульс для поглиблення європейської інтеграції та ефективної реалізації внутрішніх перетворень", - сказав він.

Українські Національні Новини

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