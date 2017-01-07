Місцеві бюджети у 2016 році збільшилися на 44 млрд грн - В.Гройсман

"Завдяки проведеній реформі децентралізації місцеві бюджети зросли на 44 млрд гривень, що на 50 відсотків більше, ніж минулого року. Двічі підвищено соціальні стандарти, які зросли на 16,1 відсотка", - сказав він.

Також, за словами В.Гройсмана, Україна виконала всі зобов’язання перед Європейським Союзом щодо безвізового режиму.

"Також Україна виконала всі зобов’язання перед Європейським Союзом щодо безвізового режиму. Вірю в те, що Угода про асоціацію з ЄС буде повноцінно ратифікована, що дасть додатковий імпульс для поглиблення європейської інтеграції та ефективної реалізації внутрішніх перетворень", - сказав він.