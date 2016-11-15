Миссии ООН в случае допущения в Крым придется работать "очень скрупулезно" - М.Джемилев

"Я очень надеюсь, что миссия ООН будет допущена, но особой уверенности в этом у меня нет. Если эта миссия и будет допущена, то сценарий будет следующий: они, как правило, встречаются с представителями оккупационной власти, коллаборационистами, которые рассказывают, как "счастливо" сейчас живут на оккупированных территориях, а выразить иную точку зрения там очень опасно. Там придется очень скрупулезно работать: это работа не одного и не двух дней ", - отметил М.Джемилев.

Как сообщал УНН, сегодня, около 23:00 по киевскому времени, Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму.