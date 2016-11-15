Місії ООН у разі допущення в Крим доведеться працювати "дуже скрупульозно" - М.Джемілєв

“Я дуже сподіваюся, що місія ООН буде допущена, але особливої впевненості в цьому у мене немає. Якщо ця місія і буде допущена, то сценарій буде наступний: вони, як правило, зустрічаються з представниками окупаційної влади, колаборантами, які розповідають, як „щасливо“ зараз живуть на окупованих територіях, а висловити іншу точку зору там дуже небезпечно. Там доведеться дуже скрупульозно працювати: це робота не одного, і не двох днів”, — зазначив М.Джемілєв.

Як повідомляв УНН, сьогодні, близько 23:00 за київським часом, Генасамблея ООН розгляне проект резолюції щодо Криму.