Місії ООН у разі допущення в Крим доведеться працювати "дуже скрупульозно" - М.Джемілєв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зазначив, що у випадку, якщо в Організації Об’єднаних Націй сьогодні ухвалять резолюцію з прав людини в Криму і відправлять моніторингову місію на анексований півострів, то членам місії доведеться працювати довго і скрупульозно. Про це він сказав під час інтерв’ю виданню “Голос Америки”, передає УНН.
“Я дуже сподіваюся, що місія ООН буде допущена, але особливої впевненості в цьому у мене немає. Якщо ця місія і буде допущена, то сценарій буде наступний: вони, як правило, зустрічаються з представниками окупаційної влади, колаборантами, які розповідають, як „щасливо“ зараз живуть на окупованих територіях, а висловити іншу точку зору там дуже небезпечно. Там доведеться дуже скрупульозно працювати: це робота не одного, і не двох днів”, — зазначив М.Джемілєв.
Як повідомляв УНН, сьогодні, близько 23:00 за київським часом, Генасамблея ООН розгляне проект резолюції щодо Криму.