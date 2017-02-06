За прошедшие сутки в зоне АТО ранены и травмированы шесть бойцов ВСУ

КИЕВ. 6 февраля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако шесть бойцов получили боевые ранения и травмы. Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.