За прошедшие сутки в зоне АТО ранены и травмированы шесть бойцов ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако шесть бойцов получили боевые ранения и травмы. Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшии сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб. Шестеро военнослужащих ВСУ получили ранения и боевые травмы", - рассказал он.
Напомним, в результате обстрелов в Авдеевке за минувшие сутки полицейские задокументировали 12 поврежденных домов, по этим фактам открыто уголовное производство .
Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, 5 февраля российско-оккупационные войска 94 раза вели огонь по позициям украинских военных .