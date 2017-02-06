Минулої доби в зоні АТО поранено та травмовано шістьох бійців ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, проте шість бійців отримали бойові поранення та травми. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу що минула внаслідок бойових дій жодний український військовий не загинув. Шестеро військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень і бойових травмувань", - розповів він.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів в Авдіївці за минулу добу поліцейські задокументували 12 пошкоджених будинків, за цими фактами відкрите кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, 5 лютого російсько-окупаційні війська 94 рази вели вогонь по позиціях українських військових.