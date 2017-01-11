За прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда получили травмы 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Всего за прошедшие сутки в скорую помощь вследствие травмы из-за гололеда обратились 13 киевлян, дети не пострадали. Об этом сообщили УНН в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в ответ на запрос.
Отметим, что вчера, 10 января, в скорую помощь обратились 13 киевлян, которые упали и получили травмы из-за гололеда, из них были госпитализированы 8 человек, 4 были отправлены в травмпункты, а одному лицу оказали помощь на месте.
Больше всего травмировались три человека в Деснянском районе столицы, по два человека в Днепровском, Подольском и Святошинском. И по одному человеку получили травмы от непогоды на дорогах в других районах Киева кроме Оболонского и Печерского.
Как сообщал УНН, по данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева с начала 2017 г. в Киеве пострадали от гололеда 590 киевлян, из них 40 детей.