Минулої доби в Києві через ожеледицю травмовано 13 осіб

Зазначимо, що учора, 10 січня, до швидкої допомоги звернулося 13 киян, які впали та травмувалися через ожеледицю, з них було госпіталізовано 8 осіб, 4 було відправлено до травмпунктів, а одній особі надали допомогу на місці.

Найбільше травмувалося три особи в Деснянському районі столиці, по дві особи в Дніпровському, Подільському та Святошинському. Та по одній особі отримали травми від негоди на дорогах в інших районах Києва крім Оболонського та Печерського.

Як повідомляв УНН, за даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва з початку 2017 року в Києві постраждало від ожеледиці 590 киян, з них 40 дітей.