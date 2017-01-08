За прошедшие сутки шестеро бойцов получили ранения у Троицкого и Крымского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один военный не погиб, однако трое военнослужащих получили ранения возле населенного пункта Троицкое и еще трое - вблизи Крымского. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако шестеро военнослужащих получили ранения. Это произошло в двух горячих точках, в том числе трое воинов были ранены около поселка Троицкое, что на луганском направлении, во время вражеского минометного обстрела, и еще трое военнослужащих Вооруженных сил были ранены в результате провокаций в районе населенного пункта Крымское. Они уже находятся в больницах, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь ", - сообщил он.
Как сообщал УНН, боевики за сутки 72 раза обстреляли силы АТО , ранены шесть бойцов.