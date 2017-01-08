Минулої доби шестеро бійців отримали поранення біля Троїцького і Кримського

“За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак шестеро військовослужбовців зазнали поранення. Це сталося в двох гарячих точках, зокрема троє воїнів були поранені біля селища Троїцьке, що на луганському напрямку, під час ворожого мінометного обстрілу, і ще троє військовослужбовців Збройних сил були поранені внаслідок провокацій в районі населеного пункту Кримське. Вони вже знаходяться в лікарнях, де їм надається кваліфікована медична допомога”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, бойовики за добу 72 рази обстріляли сили АТО, поранено шістьох бійців.