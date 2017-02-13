За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 17 тыс. человек

В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/60; "Марьинка" - 150/100; "Новотроицкое" - 40/40; "Гнутово" - 150/30.

Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты последовало: "Майорское" - 4595 человек и 685 транспортных средств; "Марьинка" - 4355 человек и 930 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3460 человек и 850 транспортных средств; "Гнутово" - 2010 человек и 560 транспортных средств; "Станица Луганская» - 3190 человек.

Как сообщал УНН, пограничники задержали двух мужчин, которых разыскивала полиция за совершение уголовных преступлений.