За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 17 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО последовало 17,6 тысяч человек и 3 тысячи транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 70/60; "Марьинка" - 150/100; "Новотроицкое" - 40/40; "Гнутово" - 150/30.
Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.
В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты последовало: "Майорское" - 4595 человек и 685 транспортных средств; "Марьинка" - 4355 человек и 930 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3460 человек и 850 транспортных средств; "Гнутово" - 2010 человек и 560 транспортных средств; "Станица Луганская» - 3190 человек.
Как сообщал УНН, пограничники задержали двух мужчин, которых разыскивала полиция за совершение уголовных преступлений.