Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 17 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО прослідувало 17,6 тисяч осіб та 3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
В контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 70/60; “Мар’їнка” — 150/100; “Новотроїцьке” — 40/40; “Гнутове” — 150/30.
Наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти прослідувало: “Майорське” — 4595 осіб та 685 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 4355 осіб та 930 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3460 осіб та 850 транспортних засобів; “Гнутове” — 2010 осіб та 560 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3190 осіб.
Як повідомляв УНН, прикордонники затримали двох чоловіків, яких розшукувала поліція за вчинення кримінальних правопорушень.