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За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли силы АТО на мариупольском направлении

За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли силы АТО на мариупольском направлении

Киев  •  УНН

 • 7566 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО на мариупольском направлении, применяя при этом танки, минометы и переносные реактивные установки "Град-П". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 38 вражеских обстрелов, в том числе 14 - из тяжелого вооружения", - сообщил А.Лысенко.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Красногоровке оккупанты нарушили режим тишины три раза, и во время каждого инцидента применяли тяжелое вооружение.

"Самым мощным был третий обстрел: он произошел между 22:00 и полуночью, длился 1 час. При этом боевики выпустили десять 122-мм снарядов и 28 120-мм мин. Аналогичная обстановка в Марьинке, где оккупанты использовали минометы, танк и другую бронетехнику", - сказал А.Лысенко.

Он отметил, что в Новотроицком вчера произошли два вражеских обстрела, тяжелое вооружение не применялось.

"Крайне неспокойно на юге области. Главной "горячей точкой" вчера было Широкино, где произошло 13 обстрелов со стороны противника. Оккупанты применяли минометы, танки, переносные реактивные установки "Град-П". Также боевики неоднократно обстреливали Гнутово и Водяное, в частности из минометов", - сообщил спикер.

Напомним, 22 марта, более 90% вражеских обстрелов пришлось на южные рубежи.

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