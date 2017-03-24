Минулої доби бойовики 38 разів обстріляли сили АТО на маріупольському напрямку

“Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 38 ворожих обстрілів, зокрема 14 — з важкого озброєння”, — повідомив А.Лисенко.

Він наголосив, що минулої доби у Красногорівці окупанти порушили режим тиші три рази, і під час кожного інциденту застосовували важке озброєння.

“Найпотужнішим був третій обстріл: він стався між 22 годиною та північчю, тривав 1 годину. При цьому бойовики випустили десять 122-мм снарядів та 28 120-мм мін. Аналогічна обстановка у Мар’їнці, де окупанти використовували міномети, танк та іншу бронетехніку”, — сказав А.Лисенко.

Він зазначив, що у Новотроїцькому вчора сталося два ворожих обстріли, важке озброєння не застосовувалося.

“Вкрай неспокійно на півдні області. Головною „гарячою точкою“ вчора було Широкине, де сталося 13 обстрілів з боку противника. Окупанти застосовували міномети, танки, переносні реактивні установки „Град-П“. Також бойовики неодноразово обстрілювали Гнутове і Водяне, зокрема з мінометів”, — повідомив речник.

Нагадаємо, 22 березня, більше 90% ворожих обстрілів припало на південні рубежі.