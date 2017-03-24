Минулої доби бойовики 38 разів обстріляли сили АТО на маріупольському напрямку

ukru
27 березня, 18:53 • 103979 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 124060 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 130010 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 138139 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 194974 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 128841 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 114780 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 135560 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 122083 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123869 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
82 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 53472 перегляди
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 40282 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 49172 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 41836 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 35696 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 103979 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 139014 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 194974 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 207085 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 217568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 90501 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 119460 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 145336 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 134845 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 165263 перегляди
Актуальне
Минулої доби бойовики 38 разів обстріляли сили АТО на маріупольському напрямку

Минулої доби бойовики 38 разів обстріляли сили АТО на маріупольському напрямку

Київ • УНН

 • 7566 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулої доби бойовики 38 разів обстріляли позиції сил АТО на маріупольському напрямку, застосовуючи при цьому танки, міномети та переносні реактивні установки “Град-П”. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 38 ворожих обстрілів, зокрема 14 — з важкого озброєння”, — повідомив А.Лисенко.

Він наголосив, що минулої доби у Красногорівці окупанти порушили режим тиші три рази, і під час кожного інциденту застосовували важке озброєння.

“Найпотужнішим був третій обстріл: він стався між 22 годиною та північчю, тривав 1 годину. При цьому бойовики випустили десять 122-мм снарядів та 28 120-мм мін. Аналогічна обстановка у Мар’їнці, де окупанти використовували міномети, танк та іншу бронетехніку”, — сказав А.Лисенко.

Він зазначив, що у Новотроїцькому вчора сталося два ворожих обстріли, важке озброєння не застосовувалося.

“Вкрай неспокійно на півдні області. Головною „гарячою точкою“ вчора було Широкине, де сталося 13 обстрілів з боку противника. Окупанти застосовували міномети, танки, переносні реактивні установки „Град-П“. Також бойовики неодноразово обстрілювали Гнутове і Водяне, зокрема з мінометів”, — повідомив речник.

Нагадаємо, 22 березня, більше 90% ворожих обстрілів припало на південні рубежі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.14
Bitcoin
$86,066.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,116.40
Ethereum
$1,914.86