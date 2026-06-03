Минобороны закупило 1500 мотоциклов для ВСУ, сэкономив 12 млн гривен - Федоров

Министерство обороны Украины законтрактовало 1 500 мотоциклов для ВСУ. Этот вид транспорта является одним из самых востребованных средств на фронте наряду с пикапами. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

По словам главы ведомства, благодаря прозрачной тендерной процедуре удалось сэкономить миллионы на дополнительное обеспечение украинской армии.

Агентство оборонных закупок ДОТ заключило контракты на поставку 1 500 мотоциклов для ВСУ. Это в три раза больше, чем за весь прошлый год. Вся партия транспорта поступит военным уже в этом году. В закупке мотоциклов приняли участие шесть компаний. Благодаря конкурентной процедуре удалось сэкономить почти 12 млн грн бюджетных средств, которые будут направлены на дополнительное обеспечение войск, в частности на закупку другого необходимого транспорта