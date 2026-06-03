Минобороны закупило 1500 мотоциклов для ВСУ, сэкономив 12 млн гривен - Федоров
Киев • УНН
Агентство оборонных закупок заключило контракты на поставку 1500 мотоциклов для ВСУ. Благодаря тендеру удалось сэкономить почти 12 миллионов гривен, заявил Михаил Федоров.
Министерство обороны Украины законтрактовало 1 500 мотоциклов для ВСУ. Этот вид транспорта является одним из самых востребованных средств на фронте наряду с пикапами. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
По словам главы ведомства, благодаря прозрачной тендерной процедуре удалось сэкономить миллионы на дополнительное обеспечение украинской армии.
Агентство оборонных закупок ДОТ заключило контракты на поставку 1 500 мотоциклов для ВСУ. Это в три раза больше, чем за весь прошлый год. Вся партия транспорта поступит военным уже в этом году. В закупке мотоциклов приняли участие шесть компаний. Благодаря конкурентной процедуре удалось сэкономить почти 12 млн грн бюджетных средств, которые будут направлены на дополнительное обеспечение войск, в частности на закупку другого необходимого транспорта
Министр добавил: по такому же принципу Минобороны провело крупнейшую закупку дальнобойных артиллерийских выстрелов 155 мм.
Конкуренция между участниками позволила получить лучшие условия для государства и дополнительно усилить обеспечение армии. Цель — постепенно переходить к тендерным процедурам во всех оборонных закупках
Министр обороны добавил: в ведомстве продолжают масштабировать современную систему оборонных закупок.
Строим ее так, чтобы каждая закупка работала на результат, а каждая сэкономленная гривна возвращалась в усиление ВСУ
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость операции по поставке наземных роботизированных комплексов для нужд Сил обороны.